Finisce con lo scooter nella scarpata: ferito il figlio papà in gravi condizioni

SIROLO - Grave il papà, ferito il figlio. Brutto incidente questa mattina poco di mezzogiorno lungo la sp 2. Padre e figlio stavano viaggiando in scooter quando - ma la dimanica dell'incidente deve essere ancora ricostruita - un’auto in fase di soprasso sembra abbia fatto perdere il controllo del mezzo al papà. Lo scooter è finito in un fossato profondo quasi due metri al margine della strada in località Coppo di Sirolo, Il conducente del mezzo, un uomo di 56 anni è stato trasportato con l'eliambulanza e ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Torrette, mentre il figlio di 18 anni è stato trasferito all’ospedale di Osimo per le medicazioni anche se le sue condizioni non sono ritenute preoccupanti.