Finestra si spacca. telaio e vetri cadono addosso ad un bimbo di 4 anni: ferito

ANCONA - Momenti di terrore quelli vissuti questa mattina intorno alle 9,30 ai quartieri nuovi di Ancona dove per cause ancora in fase di accertamento una finestra è caduta addosso ad un bimbo di 4 anni. Il piccolo è stato colpito sia dal telaio che dal vetro, attimi di spavento e l'immediato intervento della Croce Gialla che lo ha portato all'opedale Salesi dove al piccolo sono stati messi alcuni punti di sutura sia al bracciao che al viso.