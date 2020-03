Muore quattro giorni dopo il compleanno: Cristiana perde la battaglia con la malattia

FILOTTRANO Aveva appena spento le sue 47 candeline, domenica, dal letto della sua stanza d’ospedale. E ieri mattina, di quel traguardo raggiunto con grande coraggio non restano che le lacrime di chi amava Cristiana Coppari e l’aveva sostenuta in questi anni così duri. Cristiana, dipendente della Canali di Filottrano, ha perso la sua battaglia con una malattia spietata contro cui combatteva da circa tre anni.

Un calvario affrontato sempre con il sorriso, con la voglia di vivere e di apprezzare la bellezza di tutto ciò che la circondava. Ma tutto il coraggio, la dignità e la forza con cui si è sottoposta a cure e terapie non sono purtroppo bastati a sconfiggere questo nemico crudele. Dopo aver scoperto la malattia aveva tentato delle terapie che sembravano essere state risolutive, almeno in un primo momento. Poi il male è tornato, aggressivo. A quel punto, Cristiana ha deciso di tentare una strada nuova, si è sottoposta a una cura sperimentale all’ospedale di Torrette. Per sette mesi ha lottato con coraggio, ma le sue condizioni sono purtroppo andate progressivamente peggiorando, la malattia è avanzata trovando il fisico indebolito dalle terapie.

Tanto che negli ultimi mesi era stata ricoverata all’hospice di Loreto, dove Cristiana si è spenta ieri mattina, gettando nella disperazione il marito Francesco Paoloni – originario di Sirolo ma molto conosciuto per essere titolare di un’agenzia viaggi proprio a Filottrano - la mamma Anna, le nonne, i suoceri e i parenti. Grande dolore anche alla Canali, dove lavorava da vent’anni come impiegata dell’ufficio personale dello stabilimento di Filottrano. Era stimata per la sua puntualità, per la professionalità ma anche per la dolcezza e l’umanità con cui si poneva nei confronti delle colleghe, era il front-office con cui tutti si interfacciavano per esporre problematiche e questioni. Una sfumatura marcata del suo carattere che l’aveva resa un punto di riferimento per tante dipendenti, oggi costrette a salutarla da lontano, postando il proprio dolore sul muro del pianto dei social dove si rincorrono messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia. Appassionata di viaggi e di pallavolo, seguiva con passione la Lardini volley andando anche in trasferta quando la salute glielo consentiva. In ottemperanza alle disposizioni governative, il rito della sepoltura sarà svolto in forma privata oggi al cimitero comunale di Filottrano.

Quanti amavano Cristiana possono essere accanto ai familiari con una preghiera, un pensiero, un ricordo. «Sei stata un esempio per tutti, dimostrando forza, coraggio e determinazione», la saluta un’amica ricordando il sorriso solare, la simpatia, l’energia di Cristiana, appassionata, dolce e curiosa come era.

