Da domani veglia funebre per il maestro Tittarelli Domenica i funerali

FILOTTRANO - Sarà aperta da domani mattina nella chiesa delle Stimmate, in corso del Popolo, la camera ardente per Alessandro Tittarelli, il maestro di aikido stroncato da un malore a 61 anni domenica scorsa, mentre si trovava a Modica, in Sicilia, per uno stage di arti marizali. La salma tornerà oggi a Filottrano, il paese dove Tittarelli, originario di Jesi, si era trasferito giovanissimo con la famiglia, titolare di un laboratori di oreficeria in centro storico.Divenuto maestro di aikido apprezzato a livello internmazionale, Alessandro Tittarelli, cintura nera 8° Dan, aveva insegnato in diverse palestre a Macerata ed Ancona. La camera ardente sarà aperta domani e sabato dalle ore 8 e 30 alle 20. Domenica mattina alle ore 9 saranno celebrati i funerali, che in previsione di una grande affluenza si terranno al PalaGalizia di via Gemme. Alessandro Tittarelli lascia i suoi tre figli Febo, Francesca e Laura.