L’ultimo abbraccio di Filottrano a Federici: il saluto a mamma Mirella della madre di Scarponi

FILOTTRANO - Un abbraccio commosso quello di Filottrano al consigliere comunale Massimo Federici, morto a 42 anni in un incidente stradale in Umbria. Gremita la chiesa di Santa Maria Assunta (della Pieve) per i funerali. L’Amministrazione comunale ha reso omaggio a Federici con il gonfalone listato a lutto e il tricolore sulla bara, con una foto di Massimo sorridente. Presente una rappresentanza della Protezione civile di Filottrano e Castelfidardo, dell’associazione nazionale Carabinieri, della società sportiva e della Società dello Stivale di cui faceva parte. C’erano i piccoli scout e gli atleti del settore giovanile della Filottranese.

I compagni di classe della piccola Sofia indossavano una magliettina bianca con la scritta “Ti voglio bene” poi il loro messaggio per la compagna: «Siamo bambini, è difficile capire – hanno detto – cara Sofia tuo papà continuerà a starti vicino, come noi». «Massimo, vogliamo continuare a parlare di te e credere che tu ci pensi – ha detto don Carlo Carbonetti nell’omelia – che sei qui con noi e continuerai a dar forza a tua moglie Sara, ai tuoi figli, a tua mamma Mirella e tua sorella Cinzia».

C’erano politici (tra cui Carlo Ciccioli coordinatore regionale di Fratelli d’Italia e il coordinatore provinciale Angelo Eliantonio, il sindaco Roberto Ascani con cui ha frequentato le superiori) e una rappresentanza della famiglia Lardini, dove lavora la moglie. A fine cerimonia, la mamma di Michele Scarponi ha stretto mamma Mirella in un abbraccio.

