Schianto all'incrocio tra due auto, un ferito all'ospedale regionale con l'eliambulanza

FILOTTRANO - Due auto si scontrano e una si ribalta nel campo. Lo scontro è avvenuto all’incrocio tra la strada provinciale 362 e la strada provinciale 111 in territorio di Filottrano, un luogo non nuovo ad episodi del genere.

Oroscopo di Pasqua, cosa dicono le stelle per il 16-17 aprile 2022

Sul posto si è mobilitata una massiccia task force per i soccorsi. Sono arrivati i vigili del fuoco sono che hanno collaborato con il personale del 118 per stabilizzare i feriti. Per trasportare il più grave all'ospedale regionale di Torrette è arrivata anche l'eliambulanza del 118 Marche. Dopo i soccorsi, i vigili del fuoco sono stati impegnati anche per bonificare la strada e ripristinare le condizioni di sicurezza.

Scoperta truffa delle assicurazioni Rca: allestiscono un finto sito web e si fanno versare i soldi. Decine di automobilisti truffati

© RIPRODUZIONE RISERVATA