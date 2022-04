Quercia si abbatte sulla sede stradale, vigili del fuoco al lavoro per rimuoverla

FILOTTRANO - Quercia si abbatte sulla sede stradale, dove per fortuna non transitava nessuno. È successo nel primo pomeriggio a Filottrano, in via Ripabianca, una zona di campagna al confine con Osimo.

La quercia, per cause da chiarire, è caduta sulla sede stradale ostruendola completamente. È stato chiesto l'aiuto dei vigili del fuoco che hanno inviato sul posto la squadra di Osimo e il personale dalla sede centrale di Ancona che ha utilizzato l'autogru.

L'operazione di rimozione è ancora in corso perché i vigili del fuoco, per rimuovere la grossa pianta, devono tagliarla in più parti con l’uso di motoseghe.

