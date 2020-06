Filottrano, i ladri entrano in un appartamento e rubano i vestitini di un bimbo di 3 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FILOTTRANO - Il tempo di un gelato in piazza e in casa entrano i, approfittando di una finestra lasciata socchiusa per il caldo. E dall’appartamento al primo dove abita una giovane coppia con un bimbo di 3 anni, spariscono gli abitini, i pantaloni e le magliettine estive del piccolo oltre a 300 euro, destinati al regalo di compleanno del bambino. Un furto che solleva indignazione e rabbia, quello messo a segno venerdì presumibilmente tra le 21.15 e le 22 in una palazzina con quattro appartamenti al centro del paese.«Siamo usciti per andare a prendere un gelato in piazza, siamo andati a piedi – racconta Federico Sani – e i ladri ne hanno approfittato. Sono entrati in casa da un terrazzo e poi hanno aperto una finestra che avevamo lasciato socchiusa, per via del caldo». I ladri hanno portato via tutti i vestiti estivi del figlio di Federico, anche magliettine e pantaloncini nuovi comprati due settimane fa. Solo i capi estivi, lasciando sparsi per la stanza giubbini e maglioncini invernali. Poi hanno trovato una cassettina di metallo nascosta dentro un armadio, contenente del denaro, 300 euro messi da parte per il regalo del compleanno del piccolo, per festeggiare i suoi 4 anni. Ad accorgersi del furto è stato il padrone di casa, che ha notato alcune magliette del figlio sparse per strada, forse perse nella fuga dei banditi. «Gente ignobile – commenta amareggiato Federico Sani – mio figlio non capiva cosa fosse accaduto, è piccolo, ma si è trovato improvvisamente l’armadio vuoto, neanche un pigiamino da mettere, e i carabinieri in casa che fino all’una hanno parlato con noi. Non capiva, ma ha pianto tanto. Non è il valore dei vestiti, non c’era nulla di griffato, ma il gesto che ci amareggia tanto». Una vicina ha riferito di aver visto due ragazzi molto giovani girare davanti alla palazzina, ma di aver pensato che fossero degli amici della coppia, mentre un altro residente avrebbe notato verso le 22 un uomo stazionare in strada e parlare al cellulare, per poi sparire subito dopo il furto. Indagano i carabinieri di Filottrano.