Scontro frontale tra due auto, tre feriti. All'ospedale anche una donna di 92 anni

FILOTTRANO - È di tre feriti il bilancio di un frontale da brividi avvenuto questa mattina, domenica 17 aprile 2022, a Filotttano, in via Monte Armato, tra Sant’Anna e Cantalupo. Due auto si sono scontrate per motivi in corso d’accertamento: su una viaggiavano una 51enne e un’anziana di 92 anni.

Nell’altra, un ragazzo di 23 anni. Sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco che hanno estratto le due donne rimaste incastrate tra le lamiere. I tre feriti sono stati portati all’ospedale di Torrette, ma fortunatamente nessuno è in pericolo di vita.

