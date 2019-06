La truffatrice gli sfila il Rolex, â€‹lui prova ad inseguirla ma cade

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FILOTTRANO - Avvicina un anziano con la tecnica dell’abbraccio e gli sfila il Rolex. E’ successo ieri mattina verso le 10,15 nei giardini pubblici di via XXX Giugno intitolati al generale Giorgio Morigi. La donna – descritta dalla vittima come una giovane fra i 25 e i 30 anni, corpulenta, bassa, sudamericana e vestita di nero – ha avvicinato un pensionato di 72 anni uscito per comprare il pane. La vittima perfetta: uomo, solo e con un bell’orologio al polso.L’anziano, infastidito da quelle avances, ha pensato che fosse una donna affetta da disturbi mentali, così non ha avuto reazioni violente ma con garbo ha cercato di allontanarsi. A quel punto la donna, con un movimento repentino, gli ha sfilato l’orologio – un Rolex d’acciaio acquistato nel 1987 e allora pagato un milione e mezzo di lire – poi è corsa via. Solo sentendo quello strappo, l’anziano si è reso conto che il suo vecchio Rolex cui era tanto affezionato, era sparito. Allora ha rincorso la donna giù per le scalette dei giardini, ma lei non era sola: ai piedi della scalinata, sulla strada principale, c’era un uomo a bordo di una vettura che l’ha fatta salire per poi sgommare in direzione Macerata. Nell’inseguimento il poveretto è caduto. Quel trambusto ha attirato l’attenzione di altre persone, che sono intervenute ad aiutarlo. Hanno chiamato il 118 e i Carabinieri.