Tragico incidente, domani pomeriggio l’ultimo saluto a Massimo Federici

FILOTTRANO - Massimo Federici è tornato a casa e adesso i suoi cari potranno dargli sepoltura. Il magistrato della Procura di Perugia non ha ritenuto necessario disporre l’esame autoptico e ha concesso il nullaosta per i funerali del consigliere comunale di 43 anni vittima di un terribile incidente stradale venerdì mattina sulla Statale 318 a Valfabbrica, in Umbria. Federici, agente di commercio, stava tornando a casa dalla sede Iveco di Perugia, quando la sua auto è finita contro un camion in panne fermo sulla carreggiata.

LEGGI ANCHE:

L’auto del consigliere comunale si schianta sul tir in panne: Massimo muore a 43 anni

Lo schianto non gli ha lasciato scampo. In queste ore di silenzio e dolore, la moglie Sara e i due figli Filippo e Sofia, sono circondati dall’affetto e dal conforto di tante persone. Ma è un tempo crudele. I funerali sono stati affidati alle onoranze funebri San Michele, professionisti ma anche amici di famiglia. Allestiranno la camera ardente da oggi pomeriggio alle 16 nella Sala del Consiglio del Comune di Filottrano e saranno in tantissimi a voler rendere l’ultimo omaggio a questo sfortunato giovane padre. I funerali saranno celebrati domani alle 14,30 nella chiesa di Santa Maria Assunta (detta della Pieve), in centro. Stretti a Sara e ai bambini, alla mamma Mirella e alla sorella Cinzia, non mancheranno l’amministrazione comunale e i rappresentanti delle associazioni culturali e della protezione civile di cui Massimo faceva parte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA