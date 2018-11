Tommi manca da tre giorni, pompieri e cani molecolari lo cercano in una selva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FILOTTRANO - Tutti cercano Tommi e quando si fa sera le squadre dei soccorritori battono palmo a palmo la selva di Centofinestre. Sono riprese alle 6 di ieri mattina su tutto il territorio di Filottrano - ma anche verso Cingoli, Jesi e i comuni vicini - le ricerche di Tommi Ciriaci, il 21enne scomparso venerdì dalla sua abitazione in viale Europa.E mentre volontari della Protezione civile, dell’Associazione nazionale carabinieri in congedo, carabinieri e vigili del fuoco frugano tra la vegetazione di quel bosco, poco distante dalla provinciale per Osimo, tutti intorno pregano che il papà poco più che ventenne possa far ritorno a casa.