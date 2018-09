Cacciatore spara mirando al fagiano â€‹ma colpisce al volto il suo amico

di Talita Frezzi

FILOTTRANO - Spara a un fagiano che si alza in volo, ma non si accorge che è troppo vicino ad altri cacciatori appostati e i pallini delle cartucce raggiungono al viso un amico ferendolo. Per miracolo la battuta di caccia non si è trasformata in una tragedia. Erano le 8 di ieri quando è scattato l’allarme.Teatro dell’incidente di caccia, le campagne in via Legalasino tra la strada provinciale 8 e via Filottrano, località Montoro.