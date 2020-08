Si ribalta con l’auto: in gravi condizioni una straniera

FILOTTRANO - Stava viaggiando al volante della sua piccola ma veloce Smart, quando improvvisamente per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, ne ha perso il controllo e ha capottato su un fianco. Attimi di paura ieri pomeriggio verso le 16 lungo via Storaco, alle porte di Filottrano, dove un’auto condotta da una donna ha capottato uscendo poi di strada. La donna, straniera, 57 anni, viaggiava da sola e ha perso il controllo della macchina che si è fermata su un fianco con due ruote all’aria. La poveretta è rimasta incastrata nell’abitacolo. Nel ribaltamento della vettura è rimasta ferita ed era sotto choc per il forte spavento. Sono stati altri automobilisti di passaggio ad accorgersi della macchina fuoristrada e a lanciare l’allarme al 118 facendo convergere sul posto i sanitari della Potes di Filottrano e una squadra dei Vigili del fuoco di Osimo.

All’arrivo dei pompieri l’automobilista era già stata estratta dall’abitacolo dai sanitari che, per la dinamica del sinistro e considerando le ferite riportate, hanno anche allertato l’eliambulanza Icaro01 da Torrette. L’elicottero medicalizzato con l’équipe di medici rianimatori a bordo, è atterrato in un campo nelle vicinanze del luogo del ribaltamento. I sanitari hanno stabilizzato la donna e l’hanno trasferita in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette di Ancona per le cure e gli accertamenti sanitari del caso. Era cosciente, ma nel sinistro ha riportato traumi. Comunque non dovrebbe essere in pericolo di vita, per fortuna. Sul posto anche i Carabinieri della locale Stazione di Filottrano per i rilievi di legge. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto e hanno accertato che l’incidente è avvenuto autonomamente.

