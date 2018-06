Preso il "Signore della droga" Dallo spaccio ricavava 60mila euro al mese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FILOTTRANO - Arrestato all’alba Marco Pesaresi, conosciuto come Ramon Loco, ritenuto il "Signore della droga" nella zona di Filottrano. I carabinieri della stazione di Filottrano coordinati dal Maggiore Raffale Conforti, comandante della Compagnia di Osimo, questa mattina hanno infatti dato esecuzione all’ordine di carcerazione per la sentenza diveuta esecutiva che ha condannato il 39enne a 2 anni, 5 mesi 5 e 20 giorni 20 di reclusione oltre alla multa di 12mila euro. Pesaresi era stato arrestato ad aprile dello scorso anno perché ritenuto il punto di riferimento nello spaccio di sostanze stupefacenti, per pusher locali, giovanissimi consumatori adolescenti ma anche per adulti e noti personaggi del luogo, nello smercio illegale di cocaina, hashish, marijuana. Per i carabinieri il suo giro d’affari mensile era di 60mila euro.