FILOTTRANO - Miravano ai soldi i ladri che l’altra notte si sono introdotti all’interno del Tennis Club “Ottrano” di Filottrano, in via Gemme. Ne hanno trovati pochi e allora hanno portato via calzature, vestiario e vivande, danneggiando la sede. Sono entrati in azione dopo le 21 di venerdì, quando il presidente Michele Giambartolomei e gli ultimi allievi sono andati via. Forse li tenevano d’occhio.

APPROFONDIMENTI L'ALLARME Fa retromarcia e abbatte una colonnina: paura per la fuga di gas

«Abbiamo riaperto alle 11 di oggi (ieri, ndr) e abbiamo trovato questo caos – racconta il presidente del circolo –. Che amarezza, in 12 anni non era mai accaduto nulla di simile». I malviventi sono riusciti a entrare dopo aver forzato la porta della segreteria. Hanno messo tutto sottosopra, rovistando ovunque alla ricerca di denaro. Ve n’era poco nel fondo cassa, così hanno arraffato quel che hanno potuto: «Divise e scarpe da tennis nuove che dovevamo consegnare agli allievi – conferma Giambartolomei – il valore sarà sui 1000 euro, più il danno alla porta che abbiamo subito fatto riparare. Credo che cercassero solo i soldi perché hanno tralasciato racchette e altro materiale sportivo di pregio, non erano esperti secondo me».

Hanno infatti preso quel che hanno trovato, oggetti immediatamente fruibili. Nel parcheggio del Tennis Club vi sono le telecamere della videosorveglianza comunale che potrebbero fornire una pista utile ai carabinieri della Stazione di Filottrano, intervenuti per i rilievi e al lavoro per le indagini. Domani sarà formalizzata la denuncia.