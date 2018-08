Choc in una palazzina davanti ai giardini Donna si lancia dalla finestra e muore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FILOTTRANO - Tragedia questa mattina in via 30 Giugno, in una palazzina davanti ai giardini. Una donna di 72 anni si è lanciata dalla finestra nel cortile retrostante. Un impatto terrificante. Sono stati allertati i soccorsi e il 118 ha inviato sul posto l'elicottero. Per la donna, però, non c'è stato nulla da fare.