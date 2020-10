Sette positivi in città, una classe in quarantena: preoccupazione e ansia

FILOTTRANO - Nei giorni scorsi una classe di alunni era stata tenuta a casa in modo precauzionale. Un messaggio sibillino con cui il sindaco di Filottrano Lauretta Giulioni lasciava intendere che il nemico invisibile - il Covid - stava minando la tranquillità delle scuole del paese, ma senza specificare se vi fossero studenti positivi o se si fossero manifestate particolari esigenze cautelative.

Una premura per salvaguardare la collettività da eventuali allarmismi, visto che gli interessati erano stati avvertiti dalla Asur. Ma ora la riserva è sciolta. Oggi la situazione è resa ufficiale e in una comunicazione ai cittadini attraverso la pagina istituzionale della sindaca, Lauretta Giulioni fa sapere che in città ci sono 7 tamponi positivi. «Tutte le procedure di isolamento e di quarantena necessarie sono già state avviate e la situazione è sotto controllo - rassicura - è stata poi disposta la quarantena da mercoledì 21 al 2 novembre per la classe della scuola primaria in cui è stato rilevato un caso positivo (il velato avviso di due giorni fa). Per gli studenti è stata già organizzata la didattica a distanza per consentire l’ordinario svolgimento delle lezioni. La situazione è sotto controllo e sottoposta a monitoraggio costante».

Il primo cittadino continua la sua comunicazione alla collettività approfittando per raccomandare come sempre di seguire il protocollo al fine di poter superare questa seconda ondata epidemica. «Raccomando il rispetto delle regole – continua il post della sindaca - le conosciamo: indossare la mascherina, lavarsi spesso le mani, tenere oltre 1 metro di distanza dagli altri, munirsi di guanti quando necessario. Se ci comporteremo adeguatamente, sono certa che saremo in grado di affrontare al meglio anche questo momento. Conto, naturalmente, sul senso civico e di responsabilità di ciascuno di voi, nella consapevolezza che avete già dimostrato di essere bravi cittadini. Raccomando ai ragazzi prudenza ricordando che è loro affidata anche la tutela della salute dei loro cari. L’amministrazione – conclude la sindaca - è, naturalmente, presente per ogni necessità. Non esitate a contattarci in caso di bisogno».

