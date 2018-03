Lo seguono nel casolare abbandonato e trovano la piantagione di marijuana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FILOTTRANO – Sospettavano di quel 31enne jesino, cos’ ì carabinieri di Osimo hanno deciso di seguirlo ed è stato lui, inconsapevolmente, a portarli nel casolare abbandonato a Filottrano dove aveva messo in piedi una vera e propria coltivazione professionale di marijuana.Aveva allestito 2 serre, con tanto di luci e ventilatori a formare un impianto “ad hoc”, con 15 piante di Cannabis, alcune alte già quasi 2 metri, con tanto di etichettatura di qualità e pronte per la raccolta. I carabinieri, dopo aver bloccato e arrestato in flagranza di reato il 41enne jesino, procedevano ad effettuare una accurata perquisizione dei luoghi e del casolare rinvenendo in alcune stanze adibite per l’essicazione del “raccolto” circa un kg di marijuana già essiccata e pronta per essere confezionata e smerciata in queste festività pasquali, nonché diversa attrezzatura, concimi vari, bilance per la pesatura e riviste concernenti la coltivazione del medesimo stupefacente, tutto sottoposto a sequestro.Tuta la droga sequestrata se immessa sul mercato clandestino nel periodo delle festività pasquali, avrebbe fruttato introiti illegali per circa 20.000 euro. L’uomo, classe ’77 celibe, artigiano, pluripregiudicato e già persona nota per reati specifici per traffico e spaccio di droga, è stato arrestato con l’accusa di coltivazione e detenzione illegale di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Ora si trova agli arresti domiciliari.