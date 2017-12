Auto contro scuolabus Tutti illesi i bambini Autista all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FILOTTRANO - Paura a Filottrano per uno schianto avvenuto tra un scuolabus ed una Toyota. L'incidente è avvenuto, per cause ancora al vaglio dei locali carabinieri, in via Terrazzano poco dopo le 16. Per fortuna, aldilà dello spavento, non ci sono state conseguenze per i piccoli passeggeri dello scuolabus, mentre l'autista della Toyota che con la sua auto è andato contro il bus probabilmente per un malore è stato portato all'ospedale per accertamenti.