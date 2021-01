Brutto incidente tra un furgone e un'auto a metano: medicata una signora

FILOTTRANO - Ancora uno scontro sulle strade della provincia di Ancona: alle 13.30 i vigili del fuoco sono intervenuti in Piazza della Repubblica a Filottrano per un incidente stradale. Per cause da accertare si sono scontrati un furgone ed un’auto alimentata a metano. La Squadra di Jesi a provveduto alla messa in sicurezza della zona dell’intervento. Sul posto anche i Carabinieri ed i Sanitari del 118 i quali hanno provveduto a medicare la signora alla guida dell’auto.

