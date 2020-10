Scontro davanti al presidio sanitario, centauro in gravi condizioni

FILOTTRANO - Uno scontro semi-frontale è avvenuto ieri verso le 14 in via don Minzoni, proprio davanti al presidio sanitario. A restare ferito, gravemente, è stato un motociclista residente a Osimo (J.P. le sue iniziali), 36 anni, che in sella alla sua moto procedeva in direzione Macerata. Si è scontrato, per cause in corso di accertamento, con una Lancia Y condotta da una donna di 65 anni residente a Filottrano, che usciva dal centro del paese per immettersi sulla strada principale.

L’impatto è stato violentissimo e il centauro è stato sbalzato a terra, ad almeno tre metri dalla moto, che è rimasta a bordo carreggiata accelerata. Ad accorgersi per primi di quanto accaduto, sono stati i sanitari della Potes di Filottrano, che hanno udito l’urto e sono accorsi a vedere, prestando i primi soccorsi al centauro ferito. Hanno lanciato l’allarme alla centrale operativa del 118, facendo convergere sul posto sia l’automedica del 118 di Jesi che l’eliambulanza medicalizzata Icaro01 per la dinamica maggiore del sinistro.



L’elicottero è atterrato in via San Giobbe, intanto i sanitari hanno stabilizzato il centauro, che è rimasto sempre cosciente anche se dolorante per via dei traumi e delle contusioni riportate nello scontro e nella successiva caduta dalla moto. Il giovane ha riportato diversi politraumi, ma per fortuna indossava il casco ben allacciato. È stato trasferito in eliambulanza al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette in codice rosso. Non dovrebbe essere comunque in pericolo di vita.



Illesa, anche se sotto choc, la donna al volante della Lancia Y. Sul posto, per i rilievi di legge e per stabilire cause e responsabilità del sinistro, sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione insieme agli agenti della Polizia locale per regolare il traffico, che ha subìto rallentamenti e disagi durante i soccorsi.

