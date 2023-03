Filottrano, precipita nella scarpata mentre sta lavorando nel suo campo: muore un anziano. Inutili i soccorsi

FILOTTRANO – Tragedia nel primo pomeriggio di oggi (30 marzo) a Filottrano: un uomo di 83 anni è deceduto dopo essere precipitato in un dirupo mentre stava lavorando nei pressi del suo campo in via Concia. La moglie ha dato l'allarme al Nue 112 successivamente vedendo che l'uomo non rientrava in casa. La centrale operativa del 118 ha attivato l'eliambulanza insieme all'ambulanza infermieristica di Filottrano.

Gli inutili soccorsi

All'arrivo dei soccorritori, l'anziano era privo di sensi. Dopo il faticoso recupero, si è rivelato purtroppo inutile ogni tentativo di rianimarlo. Secondo una prima ipotesi, l'anziano, che soffriva di cuore, avrebbe avuto un malore mentre raccoglieva gli ortaggi e di conseguenza, perdendo l'equilibrio, sarebbe precipitato nella scarpata.