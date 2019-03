Nicola muore sulla strada di Scarponi Tragico fuori strada per un 25enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FILOTTRANO - L’hanno visto sbandare, perdere il controllo della sua Golf, appena la strada comincia a risalire dopo un tratto in discesa. Poi la vettura grigia ha cominciato ribaltarsi, planando su una scarpata a margine della carreggiata. Un ragazzo ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto ieri sera lungo la strada delle Serre, che dalla frazione di Cantalupo scende verso l’ex statale 362 Jesi-Macerata, innestandosi nei pressi di Ponte Musone. Si tratta di Nicola Paesani, un ragazzo di 25 anni che abita in zona. L’incidente è avvenuto intorno alle 21 e 15 di ieri sera e per una sinistra coincidenza del destino è successo nella località resa nota in tutto il mondo da Michele Scarponi, l’Aquila di Cantalupo, il campione di ciclismo morto il 22 aprile di due anni fa in un incidente stradale a cui proprio ieri ha reso omaggio il vincitore della tappa della Tirreno-Adriatico Fuglsang, al termine della frazione che attraversava proprio le strade dove spesso Michele si allenava.La Golf di Paesani, che viaggiava da solo diretto da Cantalupo verso Ponte Musone, aveva appena superato il bel casale ristrutturato dove abita un cugino di Michele e appena abbordata una salito - almeno dalle prime ricostruzioni - avrebbe iniziato a sbandare per poi ribaltarsi più volte. Sul posto sono accorse le ambulanze del 118, con i medici rianimatori (ma non c’è stato nulla da fare) i vigili del fuoco di Osimo e i carabinieri della stazione di Filottrano, per i rilievi sulla dinamica dell’incidente, che non ha coinvolto altre vetture.