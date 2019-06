Maxi furto di vestiti firmati â€‹e di un furgone: acciuffato in autostrada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FILOTTRANO – Maxi furto di capi firmati e di un furgone: acciuffato dopo un inseguimento mozzafiato.I vestiti, circa 3mila, erano stati rubati da una sartoria di Filottrano, così come il furgone su cui sono stati caricati. Che però è stato intercettato dalla Polizia lungo l’A14. Il conducente, un 26enne di Foggia con diversi precedenti, non si è però fermato all’alt, ma ha proseguito uscendo a Vasto Sud per poi abbandonare il mezzo per cercare la fuga a piedi nei campi. E’ stato acciuffato e denunciato per ricettazione.