Incidente da brividi a Filottrano: mamma travolta sulle strisce, l'auto trascina per metri il passeggino col bimbo di 4 mesi. Arriva l'eliambulanza

FILOTTRANO – Paura questa mattina attorno alle 9,30 a Filottrano. In via Schiavoni un'auto ha investito una mamma e il figlio di 4 mesi che si trovava nel passeggino, mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali.

Ancona, choc al Piano, 30enne trovato sanguinante: «Preso a bastonate in testa»

Subito sono scattati i soccorsi. Sul posto è atterrata l'eliambulanza, insieme ai mezzi del 118, ai carabinieri e alla polizia locale. Dopo l'impatto con l'auto, la carrozzina è stata trascinata per una decina di metri. Il neonato, rimasto sempre cosciente, miracolosamente non avrebbe subito gravi traumi, ma vista la dinamica dell'incidente è stato trasportato in codice rosso al Salesi a bordo dell'elicottero sanitario. Anche la mamma, urtata dall'auto, è stata poi accompagnata all'ospedale di Torrette: non è grave. I rilievi sono a cura della polizia locale.