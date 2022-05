Incendio devasta i capanni, doppio intervento dei vigili del fuoco: paura per le case

FILOTTRANO - Paura ieri sera, giovedì 12 maggio, per un incendio divampato in via Morolo, vicino alla frazione di Tornazzano. L'allarme è scattato intorno alle 21, quando i residenti hanno visto le fiamme alzarsi da un deposito all'esterno di un'abitazione, dove erano stoccati materiali ed attrezzi da lavoro, una legnaia ed un garage.

Le fiamme, partite da uno dei capanni in legno e lamiera, si sono estese anche a quello vicino. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Osimo, che hanno dovuto lavorare più di un'ora per domare l'incendio, che per fortuna non ha interessato le abitazioni vicine, anche se i residenti hanno seguito le fasi dell'emergenza con una certa apprensione. Un paio d'ore più tardi i vigili del fuoco sono dovuti tornare in via Morolo perché l'incendio, che evidentemente covava sotto traccia, aveva ripreso a divampare. I capanni sono stati distrutti dalle fiamme.

Ultimo aggiornamento: 15:44

