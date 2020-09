Il crinale prende fuoco: ore di battaglia per salvare l'allevamento di polli

FILOTTRANO - Paura a Filottrano, dove un crinale, per cause ancora in fase di accertamento, ha preso fuoco: ore di lavoro dei vigili del fuoco per salvare dall'incendio un vicino allevamento di polli.



I Vigili del fuoco stanno intervenendo dalle 15,10 circa a Filottrano in via Saltregna per un incendio sterpi che ha coinvolto circa cinque ettari di sterpaglie e scarto di lavorazione del trifoglio. La Squadra di Osimo in collaborazione con la squadra di Jesi è intervenuta con due autobotti e due mezzi 4x4 più un'autobotte proveniente dalla centrale VVF di Ancona. I Vigili stanno lavorando da diverse ore per spegnere il fuoco e mettere in sicurezza un allevamento di polli adiacente al campo interessato dalle fiamme. Al momento si sta bonificandola zona dell'intervento.

