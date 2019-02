Frontale vicino al punto dove morì Scarponi: in due all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FILOTTRANO Un frontale si è verificato ieri mattina verso le 8 in via dell’Industria, sulla strada che collega Jesi a Macerata. Due auto si sono scontrate all’ingresso dell’area di servizio del distributore di carburante che dista appena un centinaio di metri dal punto maledetto in cui il 22 aprile 2017 perse la vita il campione dell’Astana Michele Scarponi. Nello scontro, che ha provocato danni ingentissimi alle auto, sono rimasti feriti per fortuna non gravemente, i due conducenti: una ragazza di 34 anni e un uomo di 52, residenti a Filottrano, soccorsi dai sanitari della potes del 118 e trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale “Carlo Urbani” di Jesi.