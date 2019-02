Frontale a bordo dell'Ape: grave ragazzo di 17 anni arriva l'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FILOTTRANO – Un tremendo scontro frontale si è verificato alle 12,45 lungo la Sp362 nel tratto di via dell’Industria. A restare ferito gravemente è un ragazzo di 17 anni di Filottrano che si trovava alla guida del suo Ape car. Il ragazzo procedeva in direzione Jesi, quando in prossimità di una curva – per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri – il suo Ape car si è scontrato con una Opel Meriva che sopraggiungeva proprio in quel momento dalla direzione opposta. Sono intervenuti anche i sanitari dell’automedica del 118 da Jesi e l’equipe rianimatoria a bordo dell’eliambulanza Icaro01 da Torrette inviata dalla centrale operativa del soccorso con un codice di massima emergenza. Il 17enne è stato trasferito in codice rosso di elevata gravità al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette di Ancona.