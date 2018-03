Festino con lo sballo Scatta la denuncia per quattro giovani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FILOTTRANO - Il festino a base di marijuana finisce con un blitz dei carabinieri. Avrebbe dovuto essere una serata piacevole quella organizzata da quattro giovani, due ragazzi e due ragazze tra i 19 e i 28 anni, lunedì scorso. Era tutto pronto in un appartamento di Appignano dove le due coppie provenienti da Filottrano e dal Maceratese si erano incontrate. Ma nel corso della serata, nell’abitazione dove vive una delle due ragazze, è scattato il blitz dei carabinieri. In una stanza i carabinieri hanno trovato un barattolo in vetro con 50 grammi di marijuana suddivisa in dosi e un sacchetto con altri 50 grammi. C’era anche un altro barattolo con ulteriori 30 grammi della stessa sostanza. I giovani sono stati denunciati.