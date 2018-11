Esce di casa e scompare a 21 anni «Aiutateci a ritrovare Tommi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

FILOTTRANO - Si è allontanato da casa al volante della sua auto, una Peugeot 206 di colore nero targata CW794BX senza più dare sue notizie. Il suo cellulare risulta irraggiungibile. C’è molta apprensione a Filottrano per Tommi Ciriaci, 21 anni, operaio in una ditta di Castelfidardo, che venerdì mattina si è allontanato dalla sua abitazione in viale Europa senza più farvi ritorno. Tommi, diplomato all’Itis Marconi di Jesi - stesso istituto frequentato dalla sua ragazza Nathalie - seppur giovanissimo ha già una sua famiglia. Dalla sua storia con Nathalie è nato un bimbo bellissimo, che aveva cementato ancora di più il loro rapporto. Proprio la giovanissima Nathalie insieme a sua madre hanno lanciato appelli su Facebook per ritrovare Tommi.