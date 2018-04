Duemila ciclisti per l’Aquila di Cantalupo. Cambia la viabilità, mappa anti-caos

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FILOTTRANO - Conto alla rovescia per la prima edizione della “Granfondo Michele Scarponi - Strade imbrecciate” a un anno dalla morte dell’indimenticato campione dell’Astana. Domani sono attesi più di 2.000 ciclisti (1.850 gli iscritti fino a ieri) tra cui i campioni Gilberto Simoni (2 volte vincitore del Giro d’Italia) e Giuseppe Martinelli (già direttore sportivo dell’Astana) che domenica parteciperanno alla Gran Fondo.Partenza alla francese, liberamente, dalle 7,15 alle 8,15, mentre saranno due le partenze agonistiche: alle 8,30 per i partecipanti al percorso lungo di 135 km e alle 9, per quello più corto da 90 km. I percorsi si snoderanno tra le province di Ancona e Macerata, con un km zero al cimitero per un passaggio di saluto dove Michele riposa. Poi Cantalupo, la Ss362 Jesi-Macerata, Ponte Musone e Castelrosino e la prima strada imbrecciata (zona Tavignano) fino a Coste di Staffolo. Alla rotonda di Jesi-ovest proseguiranno per Ponte Pio, Castelbellino, Maiolati, Cupramontana, Apiro e la diga di Castriccioni, al bivio si separeranno i percorsi: quello lungo, verso Moscosi di Cingoli in salita fino al monte San Vicino con una cronoscalata dove il primo di ogni categoria (maschile e femminile) vincerà un trofeo.Poi Elcito, Canfaito, Pian dell’Elmo e si scenderà per Frontale, Apiro e la diga dove si rincongiungeranno ai ciclisti del percorso breve (dalla diga di Castriccioni verso Cingoli con deviazione per Proveggiano e Grottaccia, Chiesanuova di Treia, Appignano e la seconda strada imbrecciata del giro, presso contrada Villa Verde Fiore, e proseguono per Osteria nuova e Filottrano). Il traguardo sarà in corso del Popolo. I corridori saranno monitorati da 190 volontari dell’Associazione nazionale Carabinieri e dei gruppi comunali di Protezione civile regionale a presidio di tutti gli incroci. I baby ciclisti dai 5 ai 9 anni saranno protagonisti della gincana, domenica lungo corso del Popolo alle 9,30. Oggi alle 18 al teatro-cinema Torquis dalla proiezione del documentario “Nel nido dell’Aquila. A casa di Michele Scarponi”.Occhio alla viabilità: domenica dalle 6 alle 20, sarà istituito il divieto di sosta su via Cantalupo, via Italia sarà a senso unico con divieto di accesso dall’incrocio di via Moro con contrada San Lorenzo; inversione del senso unico su via Nazario Sauro e divieto di transito nelle vie Veneto, F.lli Rosselli, Marconi, Corso del Popolo e Battisti.