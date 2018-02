Carta e plastica causano un incendio nel sottotetto: paura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FILOTTRANO - Sos incendio nel sottotetto di un’abitazione in via Diana, nella frazione di Sant’Ignazio, lungo la strada che conduce a San Faustino di Cingoli, ieri verso le 12. Sono stati i residenti ad accorgersi del fumo che usciva dal sottotetto e lanciato l’allarme al 115. I vigili del fuoco hanno trovato non poche difficoltà per intervenire, avendo le catene sui mezzi pesanti. Il dover raggiungere l’abitazione, in aperta campagna, in mezzo alla neve ha richiesto tempi di intervento leggermente più dilatati. Una volta sul posto, i pompieri hanno spento le fiamme originatesi dall’autocombustione di materiale cartaceo e plastico adagiato accanto alla canna fumaria, nel sottotetto. Col surriscaldamento della canna fumaria, il materiale si è incendiato producendo abbondante fumo che ha invaso la soffitta. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la canna fumaria. Per fortuna non si segnalano danni alle persone, i residenti sono riusciti ad accorgersi in tempo dell’incendio che ha interessato solo la parte del sottotetto senza lambire il piano delle camere da letto e della cucina. Danni soltanto al sottotetto che dovrà essere bonificato dalla fuliggine e all’impianto elettrico, che ha subìto un corto circuito in seguito all’incendio. In due ore di lavoro, la situazione era tornata alla normalità.