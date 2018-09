Una storia infinita I beffati dall’autovelox ricorrono in Cassazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FILOTTRANO - Adesso i multati presentano ricorso in Cassazione. Sembra una storia infinita quella dello speedcheck di Filottrano, che da giugno a settembre 2016 ha messo a segno 18.300 multe. Dopo la riforma della sentenza del giudice della Corte d’appello di Ancona che aveva ribaltato il verdetto del giudice di pace (che in primo grado hanno dato ragione ai ricorrenti), i multati hanno deciso di ricorrere all’ultimo grado di giudizio. «Sostanzialmente – scrive in una nota il portavoce del Comitato per rispetto del codice della strada Giovanni Strologo – il giudice d’appello sentenziava che per i conducenti che provenivano in direzione Filottrano-Jesi le multe sono nulle; mentre per chi proveniva dalla direzione Jesi-Filottrano le multe sono regolari e bisogna pagarle. Una sentenza contro la quale il Comitato ha sollecitato l’avvocato Italo D’Angelo a presentare ulteriore ricorso in Cassazione. Ora la situazione si fa delicata – conclude Strologo – ma speriamo che la giustizia prevalga». Poi la questione si sposterà sui punti.