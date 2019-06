Auto in fiamme in centro: partono gli allarmi del Comune

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FILOTTRANO- Auto in fiamme in centro, scattano gli allarmi del palazzo Coimunale.Nella mattinata di oggi odierna, alle 10 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti al centro storico di Filottrano per un incendio. Per cause in fase di accertamento, è andata a fuoco una vettura parcheggiata. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza lo scenario dell'intervento. Le fiamme della vettura hanno provocato danni alla vicina facciata di una abitazione, i fumi hanno fatto scattare l'allarme antincendio degli uffici comunali. Per fortuna non ci sono state persone coinvolte.