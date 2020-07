Addio Massera, imprenditore del divertimento: oggi pomeriggio l'ultimo saluto

FILOTTRANO - Un volto amico di tanti, un nome molto conosciuto che negli anni addietro ha fatto rima con divertimento. Si è spento venerdì sera a 76 anni Pacifico Massera, soprannominato “Pacì”, ex gestore della discoteca “Il Mulino” (nata negli anni ‘70 e chiusa alla fine degli ’80) e della “Balera Ideal”, nata nel 1982 su idea proprio di Massera per allietare le serate in frazione Cantalupo con orchestre da ballo. Imprenditore del divertimento locale, ha lanciato tanti dj, fatto lavorare orchestre e musicisti, fatto ballare intere generazioni di filottranesi e non solo.

La notizia del decesso è rimbalzata in città suscitando commozione e ricordi di gioventù in quei tanti che erano soliti frequentare i suoi locali. Massera, venuto a mancare a causa di una malattia, lascia la moglie Igea, i figli Gessica, Emanuele, Eleonora e Elisa, i generi Maurizio, Simone e Andrei, la nuora Cinzia e i nipoti, i fratelli e tantissimi amici. La camera ardente è stata allestita alla Casa Funeraria Bottegoni (via Barbera 2/a), i funerali saranno celebrati oggi pomeriggio alle 16 nella chiesa di San Francesco a Filottrano. La famiglia ha reso nota la volontà di salutare Pacifico non con fiori ma con donazioni in beneficenza. Tantissimi i saluti riportati sui social dove Pacifico viene ricordato come una brava persona, «uomo di grande fiducia e stima».

