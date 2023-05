​Filiera della pesca, controlli serrati nelle Marche: multe per 10mila euro. 235 chili di prodotto sequestrato

ANCONA- Tra il 15 e il 20 maggio, la Guardia Costiera regionale ha coordinato e condotto una serie di attività di controllo nelle Marche. A livello di numero sono state eseguite 36 ispezioni su pescherecci, pescherie, ristoranti, venditori ambulanti, Gdo e piattaforme logistiche.

I controlli

Sette le sanzioni amministrative per un valore complessivo di 10.500 euro. Otto i sequestri di prodotto ittico per un totale di 236 chili. Tra le operazioni, un sequestro di 136 kg operato nel porto di Ancona per violazioni sulla tracciabilità del prodotto ittico in commercio (multa di 4500 euro). Un altro sequestro degno di nota di 29 kg è stato operato a Civitanova in un ristorante (multa di 1500 euro).