Fibra ottica danneggiata, criticità nella rete dati dell'ospedale di Jesi. «Previsti ulteriori disagi»

JESI - Un danneggiamento accidentale della linea in fibra ottica esterna che serve anche l'ospedale Carlo Urbani di Jesi ha causato oggi «una importante criticità a carico della Rete dati ospedaliera» e «comportato un notevole rallentamento dei software che supportano le attività assistenziali».

La segnalazione

Lo segnala l'Area Vasta 2 dell'Asur la quale rileva che «tuttavia, che nonostante il prolungamento dei tempi di presa in carico registrati presso il Pronto Soccorso, è stato garantito il pieno svolgimento di tutte le attività in regime di emergenza-urgenza». Per l'attività dei reparti ospedalieri, «sono state prontamente identificate e applicate le procedure previste per la gestione delle richieste diagnostiche in caso di criticità dei Sistemi Informativi. Ulteriori disagi per l'utenza potrebbero verificarsi fino al ripristino completo della linea, di cui verranno forniti aggiornamenti appena possibile».