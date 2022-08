Staffolo, le fiamme avvolgono una mietitrebbia

STAFFOLO - I vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio in località Contrada Coroncino, nel comune di Staffolo, per un incendio che ha coinvolto una mietitrebbia. La squadra di Jesi, intervenuta con due mezzi 4x4, ha provveduto a spegnere le fiamme evitando così il propagarsi dell’incendio nel campo dove stava lavorando il mezzo. I vigili del fuoco successivamente hanno messo in sicurezza l’area dell’intervento. Nessuna persona ferita.