Fiamme nel cortile delle case popolari. Incendio sospetto, c’è l’ipotesi del dolo

SENIGALLIA - Un rogo è divampato lunedì sera sul pianerottolo delle case popolari di via Kant. Interessata dalle fiamme una catasta di rifiuti, al centro di polemiche da settimane. Alcuni carrelli della spesa, mobili, indumenti e altro materiale raccolto in giro per strada che i residenti chiedevano di rimuovere. Ad accumularlo sarebbe stato un uomo originario della Costa d’Avorio, ex barbone, a cui i servizi sociali hanno affidato un alloggio per toglierlo dalla strada.Inquilino poco gradito dal vicinato perché, oltre ad avere problemi di natura psichiatrica, che già l’hanno indotto ad aggredire delle persone, è solito accumulare di tutto. Le ultime lamentele risalgono a lunedì mattina. Il giorno del rogo. Alcuni residenti del vasto condominio popolare, che conta centinaia di abitanti, hanno contattato le forze dell’ordine, i vigili e i servizi sociali.Lunedì sera però era ancora tutto lì. Ad informare delle fiamme è stato un passante che ha chiamato i vigili del fuoco, non appena si è accorto del fumo provenire dal palazzo. Sul posto sono arrivati anche i vigili urbani e una volante della polizia. Secondo quanto accertato dai vigili del fuoco il rogo sarebbe stato di natura dolosa. Qualcuno insomma avrebbe appiccato l’incendio. Resta il sospetto del dolo.