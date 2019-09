Rogo in piena notte Le fiamme inceneriscono una roulotte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Fiamme in piena notte: ieri sera intorno alle 23 i vigili del fuoco sono intervenuti ad Ancona in via Cameranense per un incendio. Per cause in fase di ricostruzione è andata a fuoco una roulotte nel parcheggio dello stadio, presumibilmente occupata da persone senza fissa dimora. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme limitandole alla roulotte, successivamente hanno messo in sicurezza la zona dell’intervento. Non si segnalano persone coinvolte.