Fiamme ai poliambulatori ex Cras: locali subito evacuati, tanto trambusto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Principio d'incendio e grande concitazione ai poliambulatori dell'ex Cras in via Colombo intorno alle 11,15. Immediata l'evacuazione del padiglione 23 con i vigili del fuoco che sono subito intervenuti per mettere in sicurezza l'area, in particolare i magazzini dell'Asur ma anche gli uffici. Sul posto anche i carabinieri.