Alla festa per Gimbo Tamberi all'Hangar di Camerano spunta lo Zar Ivan Zaytsev

ANCONA- Musica, divertimento e festeggiamenti per omaggiare il campione del mondo di salto in alto Gianmarco Tamberi agli ultimi mondiali in Ungheria a Budapest. Ieri sera, 26 agosto, il saltatore anconetano dopo essere andato a cena con gli amici da Nazzarè per l'immancabile tagliatella al ragù ha presenziato all'Hangar Silverback di Camerano dove è stato organizzato un party in suo onore.

LEGGI ANCHE: Feste e selfie per il rientro di Gimboro: Tamberi è tornato a casa accolto da tifosi e vicini. LE FOTO

La visita

Tra i presenti anche l'opposto della Lube Civitanova (città dove Tamberi è ufficialmente nato, ndr) Ivan Zaytsev. Lo Zar e Gimbo si sono divertiti via social con uno scambio di storie che ha mandato in visibilio i followers di entrambi.