Festa dell'Uva, venerdì lo start: cresce l'attesa Tre giorni e tante iniziative

ARCEVIA - Conto alla rovescia e attesa che cresce com il passare delle ore. Promossa dal Comune e dalla Pro Loco in collaborazione con i comitati e le associazioni arceviesi torna nel capoluogo montano nel prossimo weekend (27-28-29) la Festa dell’Uva giunta quest’anno alla sua 66° edizione. Tre giornate da sogno tutte piene all’insegna del divertimento della giovialità e della piena allegria. L’organizzazione della kermesse la più grande manifestazione promossa nella Perla dei monti già da settimane è al lavoro per mettere a punto una iniziativa curata nei minimi particolari.