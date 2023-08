ANCONA - Da appuntamento cittadino ad evento capace di attirare «visitatori da tutte le Marche e non solo». Sogna in grande Palazzo del Popolo, che ha puntato tutte le fiches sulla Festa del Mare extra large ormai ai box di partenza. Per la prima volta distribuita su due giorni - sabato 2 e domenica 3 - la kermesse sarà «il biglietto da visita della nuova amministrazione», spiegano il vicesindaco Giovanni Zinni e gli assessori Angelo Eliantonio (Grandi eventi) e Daniele Berardinelli (Turismo), ieri schierati per presentare il cartellone che traduce l’auspicio nella pratica.

I dettagli

Se da un lato la Festa del Mare ha sempre rappresentato «un momento molto identitario per la nostra città», dice Zinni, dall’altro l’impostazione di quest’anno ha come obiettivo quello di renderla «un primo passo per attrarre sempre più persone dalle Marche e dal resto d’Italia», allarga lo zoom Berardinelli. E per questo «ci siamo spinti con la promozione oltre i confini della città - traccia la mappa Eliantonio -. Ancona è un capoluogo di regione e deve essere attrattiva». Di qui, il ricco palinsesto costato, nel complesso, 100mila euro, «che saranno in buona parte coperti con i fondi del bando Feamp della Regione a cui abbiamo partecipato insieme ad altre quattro città», fa di conto Eliantonio. Cartellone che non teme neanche la concomitanza di altri eventi di peso come la tradizionale Festa del Rosso Conero dall’1 al 3 settembre. «Più eventi ci sono e meglio è», lanciano la sfida gli assessori. E per competere sfoderano gli assi nella manica: dal concerto dei Tiromancino sabato dalle 21,30 alle 22,30 al Passetto, ai fuochi d’artificio dal Molo Rizzo - domenica 3 dalle 22,30 alle 23 - visibili da diversi punti panoramici sparsi per la città tra cui il parco Belvedere di Posatora, piazzale Camerino, la terrazza del Pincio e largo Casanova. Solo per il concerto sono previste oltre 5mila persone, «ma l’area può contenerne fino a 15mila, quindi anche per la sicurezza non ci sono problemi», rassicura Zinni. Nel mezzo, In attesa del concerto, nella pineta del Passetto è previsto un talk di approfondimento sulle tematiche legate alla pesca e, a seguire, uno show cooking con la regia dell’Unione Cuochi Marche. Punti degustazione si svilupperanno nel canalone di piazza Cavour e ci saranno eventi enogastronomici al Mercato delle Erbe. Tra gli appuntamenti collegati alla due giorni della Festa del Mare, anche Sbaracco, il fuoritutto degli esercizi commerciali di corso Amendola, mentre in piazza Roma ci sarà l’esibizione degli artisti di strada con spettacoli dedicati anche ai più piccoli. La giornata di domenica 3 partirà invece, come da tradizione, alle 9 con la messa alla Cattedrale di San Ciriaco, seguita dal corteo in mare e dalla deposizione della corona. «Siamo arrivati alla 41esima edizione della Festa - aggiorna il calendario Don Dino - che deve essere la celebrazione di tutta la città». A seguire, andrà in scena anche il Trofeo delle batane.

Il gran finale

Poi, la serata si aprirà alle 18 (e fino alle 22) con la musica del dj La Regina che risuonerà a casse unificate per tutta piazza del Papa. Il gran finale, alle 22,30, con i fuochi d’artificio dal Molo Rizzo, nella suggestiva location del porto antico, grazie alla collaborazione dell’Autorità portuale e della Capitaneria di porto. Ultimi, ma non in ordine d’importanza, gli appuntamenti con la cultura: dalla possibilità di ammirare i quadri della Pinacoteca sabato dalle 10 alle 19 e domenica dalle 10 alle 22, all’apertura straordinaria serale del Museo Archeologico domenica fino alle 23,30. Ciliegina sulla torta: l’apertura straordinaria dell’anfiteatro romano, con visite gratuite dalle 15 alle 19 di domenica. Nell’attesa della data zero del 15 settembre che riaccenderà i riflettori sul gioiello archeologico.