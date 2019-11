Loreto, guasto alla linea ferroviaria. La circolazione dei treni rallentata sulla tratta adriatica

ANCONA - La circolazione dei treni sulla linea Adriatica è pesantemente rallentata a causa di un guasto a Loreto, Ne dà notizia Trenitalia sul sito ufficiale. Sullal inea Ancona - Pescara - è scritto - traffico fortemente rallentato dalle ore 9.30 per un guasto alla linea. La conseguenza è un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti per i treni in viaggio. In atto la riprogrammazione dell'offerta commerciale.



Treni direttamente coinvolti:

FR 9806 Bari Centrale (6:35) - Milano Centrale (13:20)

IC 606 Bari Centrale (5:51) - Bologna Centrale (13:00)

R 7096 Fabriano (8:00) - Ancona (10:21)

R 7000 Ascoli Piceno (9:10) - Ancona (11:03)

R 6999 Ancona (9:45) - Ascoli Piceno (11:45)



Treno parzialmente cancellato:

R 6998 Ascoli Piceno (8:10) - Ancona (10:10): limitato a Civitanova Marche Montegranaro (9:25) Ultimo aggiornamento: 11:31