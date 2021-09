Linea ferroviaria tra Roma e Ancona, traffico sospeso dalle 15.55 per un incendio in Umbria. Ecco i treni coinvolti

ANCONA - Treni fermi sulla tratta tra Ancona e Roma. Ne dà notizia il sito di Trenitalia comunicando che la sospensione si è resa necessaria per una richiesta dei vigili del fuoco che sono dovuti intervenire in Umbria alle 15.55 per la segnalazione di un incendio tra Baiano di Spoleto e Giuncano. E' la seconda volta nel giro di pochi giorni.

APPROFONDIMENTI I DISAGI Linea ferroviaria Ancona Roma, traffico in graduale ripresa dopo lo...

Ecco la nota di Trenitalia.

Inizio evento - ore 15:55

Il traffico è sospeso per un intervento dei Vigili del Fuoco a seguito di un incendio nei pressi della linea tra Baiano di Spoleto e Giuncano.

In corso la riprogrammazione dell'offerta commerciale.

Treni direttamente coinvolti:

• FB 8852 Roma Termini (17:25) - Ravenna (22:05)

• IC 540 Roma Termini (15:25) - Ancona (19:05)

• IC 541 Ancona (15:55) - Roma Termini (19:50)

• RV 4155 Ancona (13:50) - Roma Termini (18:00)

• RV 4733 Perugia (15:56) - Roma Termini (18:45)

• RV 4156 Roma Termini (16:00) - Ancona (19:57)

• RV 4514 Roma Termini (17:02) - Foligno (18:53)

Treno parzialmente cancellato e sostituito con bus:

• R 19803 Ancona (12:50) - Orte (16:37): limitato a Baiano di Spoleto (15:48)

[Notizia in aggiornamento]

Ultimo aggiornamento: 16:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA