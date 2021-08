Sfilata e modelle in vetrina per il brindisi di Ferragosto di Top Moda Conero a Marcelli

NUMANA - Un appuntamento che è ormai diventato una tradizione: la sfilata e il brindisi di Ferragosto di Top Moda Conero. La boutique dell'abbigliamento mare più glamour presenta le proprie collezioni con un elegante show in cui le modelle, oltre a sfilare, mostrano in vetrina le proposte più attraenti, in un clima di grande amicizia e con il rispetto di tutte le normative di sicurezza.

Un brindisi per la Ferragosto suggella questo appuntamento che testimonia ancora una volta la qualità della proposta di Top Moda Conero che nell'ambito della premiazione 2019 del Concorso Le stelle dell'intimo è stato nominato nella top ten dei migliori punti vendita italiani di lingerie e beachwear.

Ultimo aggiornamento: 13:16

