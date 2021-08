Si incaglia nella notte con la barca al Trave, famiglia soccorsa dai vigili del fuoco in mare

ANCONA - Una famiglia di Ancona che stava trascorrendo la serata in mare, al Trave, è stata soccorso dai vigili del fuoco dopo che l'imbarcazione si è incagliata. L'allarme è scattato alle 23 quando alla sala operativa è giunta la richiesta di intervento dal momento che l'elica era stata messa fuoti uso. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento porto che hanno messo la famiglia al sicuro e disincagliato la barca che però a quel punto era ormai fuori uso. Nessun problema per le persone.

In questi giorni di pienone, sono molteplici gli interventi in mare. Ieri, sabato 14 agosto, la Capitaneria di porto è intervenuta con l'imbarcazione G.C. A83 - dislocato presso il porto di Ancona – per soccorrere due natanti da diporto alla deriva per avaria al motore nelle acque di Portonovo.

Nel primo intervento i militari saliti a bordo dell’imbarcazione in difficoltà hanno ripristinato l’avaria del motore e permesso il regolare proseguo della navigazione. Nella seconda attività, individuato il natante in avaria e constatato il buono stato di salute dei cinque occupanti il G.C. A83, ha garantito il rientro in sicurezza dell’unità presso il porto turistico di “La Marina Dorica”

